Lotes de remédios à base de losartana devem ser recolhidos das farmácias por determinação da Anvisa

Lotes de medicamentos contendo o princípio ativo losartana foram interditados e precisam ser recolhidos da farmácia, por derminação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tomada nesta quinta-feira (23). Os remédios à base de losartana são utilizados no tratamento contra hipertensão e insuficiência cardíaca, e estão entre os mais usados no Brasil. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com a Anvisa, a medida preventiva foi necessária em razão da presença da impureza “azido” em concentração acima do limite de segurança aceitável. O objetivo é adequar os produtos usados no Brasil aos limites técnicos previstos para a presença deste contaminante.

Nos casos de pessoas que estejam usando lotes afetados do medicamento, a Anvisa orienta a não interromper o tratamento e conversar com o médico em caso de dúvida ou necessidade de orientação. Deixar de tomar o remédio pode trazer riscos para a saúde.

Os pacientes podem, ainda, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do laboratório, disponíveis na embalagem e na bula dos produtos, para se informar sobre a troca do remédio por um lote que não tenha sido afetado pelo recolhimento ou interdição.

O recolhimento dos produtos das farmácias deve ser concluído em até 120 dias, contados a partir desta quinta, data da publicação da resolução.