Anvisa determina apreensão de lote de medicamento falso contra artrite reumatoide

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (02), a apreensão, proibição da distribuição, comercialização e o uso de mais um lote falsificado do medicamento Humira AC 40 mg. Em um mês, este é o segundo lote com notificação. O medicamento adulterado vem na forma de seringa preenchida, cujo lote é o 1153971, com fabricação em 03/2021 e validade até 02/2023.

O Humira AC 40 mg é fabricado pela AbbVie Farmacêutica e indicado para o tratamento contra artrite reumatoide. Em nota, a Anvisa solicita aos serviços de saúde que, “caso identifiquem unidades com características de falsificação, não utilizem os produtos e comuniquem o fato à Agência, pelo Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária, a Notivisa”.

Em caso de dúvidas sobre o produto, a recomendação é contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da 08000222843. Confirmada a falsificação, o consumidor deve reportar o fato à Anvisa.