Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de esfaquear jornalista em Brasília

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de José Felipe Leite Tunholi, que confessou ter esfaqueado o jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, da TV Globo, em Brasília. O ataque ocorreu na última quinta-feira (14), perto de onde o jornalista mora, no Sudoeste. As informações são do G1 DF.

Em menos de 24 horas, a polícia conseguiu identificar e prender o rapaz de 19 anos, que desferiu dez facadas no jornalista, e apreendeu um adolescente de 17 anos por participação no crime.

O rapaz de 19 anos passou por audiência de custódia na manhã deste domingo (17). Com a decisão, ele deve ficar preso por tempo indeterminado. Não foram divulgadas informações sobre a audiência de custódia do outro suspeito, porque ele tem 17 anos e é menor de idade.

O jornalista Gabriel Luiz segue internado em um hospital particular em Brasília e segundo os médicos, está acordado, lúcido, consciente e tem apresentado uma boa evolução no quadro de saúde.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)