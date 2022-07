Justiça condena passageiras por danos morais; valor chega a R$ 20 mil

Duas mulheres terão que pagar a R$ 20 mil a um motorista de aplicativo de São Paulo (SP), após serem condenadas por danos morais. Ambas postaram nas redes sociais que teriam sofrido uma tentativa de sedação, dentro do veículo. Entretanto a substância era álcool com essência de canela usado para higienização. O produto foi levado para análise. Um laudo chegou a ser entregue para perícia do Instituto de Criminalística e que comprova a versão do motorista.

Para as mulheres, o motorista teria utilizado de uma substância tóxica para sedá-las. O motorista do aplicativo chegou a oferecer o produto para higienizar as mãos. Quando as passageiras desceram, começaram a tirar fotos do veículo. O motorista achou as postagens na internet.

VEJA MAIS

Uma as acusadas havia registrado um boletim de ocorrência sobre a situação, mas o processo foi interrompido para apuração dos fatos. A outra disse que não divulgou informações do homem, nem do veículo e buscava apenas "alertar outras pessoas".

A magistrada Andrea Roman afirmou, na decisão, que "as requeridas deveriam primeiro ter buscado as vias próprias para a obtenção do seu direito, mediante a certeza dos fatos, antes de realizar postagens que atingem a imagem do autor". Sendo uma atitude "desmedida, abusiva e manifestamente ilegal" com a intenção de macular a "imagem e reputação do autor aos integrantes da sociedade, sem provas concretas".