Jovens resgatam cães que estavam dentro de piscina com lodo em clube abandonado

Enquanto estavam em um passeio, os jovens Kayque dos Santos Alves, de 19 anos, e Jucelino Domingos Lima, de 17, viveram momentos de tensão na tarde deste sábado (13), nas ruas da cidade de Paraíso do Tocantins (TO). Na ocasião, a dupla de amigos fez um ato de heroísmo e conseguiu salvar três cachorros que haviam caído em uma piscina cheia de lodo em um clube abandonado na região.

"Nós andamos pelo clube, começamos a descer um pouco, nós escutamos os cachorros latindo. A piscina era grandona lá, enorme, toda verde, e os cachorros estavam lá dentro. Tinha um marronzinho que estava bem bravo, e eu pensei que se ele não tivesse tão zangado, eu até pularia dentro para salvar”, explicou Kayque em entrevista ao portal G1.

VEJA MAIS

Um simples ato de heroísmo

Após identificarem que os animais estavam em perigo e não conseguiam retornar à superfície sozinhos, os jovens decidiram ligar para o corpo de bombeiros a fim de pedir ajuda no resgate. Porém, como eles aparentavam estar cansados e exaustos de tentar subir novamente, eles tentaram tirá-los eles mesmos da água esverdeada.

"O cachorro mais gordinho, ele estava cansando já de ficar lá dentro. Aí eu falei, vamos pular para tirar, pelo menos se eu tirar um, o bombeiro pode chegar e tirar os outros. Aí na hora que eu pulei pra tirar um, o que estava mais bravo veio na minha direção e pulou em frente", contou Kayque Alves sobre o momento de salvamento.

Depois desse episódio, a Prefeitura de Paraíso do Tocantins foi procurada pelo portal G1 para saber mais informações e se há fiscalização no local, já que o ambiente estava aparentemente abandonado e com água parada na piscina. Mas até o momento, a instituição pública ainda não se pronunciou sobre o caso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)