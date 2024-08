Jovem viraliza na web ao vender doces em diversos idiomas; veja

Um jovem empreendedor chamado Daniel Vasconcelos, de 23 anos, dono da 'Vasconfeitaria', viralizou recentemente nas redes sociais após publicar vídeos vendendo doces nas praias do Rio de Janeiro. O que chamou a atenção do público foi a habilidade em se comunicar com turistas estrangeiros em diversos idiomas, como inglês, francês e alemão.

Nas imagens, o jovem é visto abordando os banhistas com sua caixa de doces, oferecendo seus produtos com fluência em diferentes línguas. Sua facilidade em se comunicar e seu carisma conquistaram tanto os clientes quanto os internautas, que elogiaram sua iniciativa e capacidade de se adaptar ao público.

Em um dos vídeos publicados no perfil do Instagram da @vasconfeitariaa, Daniel conversa com um cliente que pergunta onde ele aprendeu a falar diversos idiomas. O jovem responde que aprendeu no dia a dia, conversando com os turistas nas praias do Rio de Janeiro.

O vídeo do empreendedor viralizou no Instagram e em outras redes sociais, acumulando milhares de curtidas e compartilhamentos. Muitos usuários elogiaram a determinação, criatividade e habilidade do jovem vendedor.

“Menino, sabe aquelas pessoas que dão orgulho de ser brasileiro? Você com certeza é uma delas! Todo sucesso e muita luz! 🙌”, comentou uma internauta. “Espero que um dia você seja dono de uma confeitaria e que faça muito sucesso mundialmente, porque você é um grande profissional ❤️”, disse outra. “Que arraso! Parabéns pra você que tem força de vontade de vencer 💪🏼”, escreveu uma terceira.