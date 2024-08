Menino imita bisavô andando curvado e vídeo viraliza nas redes sociais

Um momento de ternura familiar tomou conta das redes sociais esta semana. O pequeno Benício, de apenas três anos, encantou a internet ao imitar o bisavô, que sofre de problemas nas costas e, por isso, anda curvado. Durante as visitas ao idoso, o garoto observou atentamente a forma como ele se movia e decidiu "acompanhá-lo".

A cena foi registrada pela mãe de Benício, Fran Makario. No vídeo, que rapidamente se tornou viral, o menino é visto andando à frente do bisavô, também curvado. O idoso, por sua vez, não escondeu a emoção e se derreteu com a atitude do bisneto.

As imagens não só arrancaram risadas dos internautas, como também aqueceram muitos corações. Comentários como “Fofos demais”, “Eu não aguento” e “Que figura esse Beni!” foram algumas das reações que dominaram as redes sociais.