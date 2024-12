Jovem se distrai usando celular e morre após tropeçar e cair de prédio de 25 andares

Uma jovem de 22 anos morreu ao cair do alto de um prédio de 25 andares, em Balneário Camboriú, município de Santa Catarina, na noite do último domingo (8). A vítima, identificada como Caroline Oliveira, estava distraída enquanto utilizava o celular e acabou tropeçando e caindo do edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, a jovem morreu no local.

Em relato aos bombeiros, o irmão da vítima, que estava com ela no momento do ocorrido, disse que ela gravava vídeos no heliponto do edifício quando acabou se desequilibrando em um momento de distração. A Guarda Municipal da cidade afirmou que "trata-se de um acidente, pois há um vídeo em que o jovem [irmão] que estava com a vítima, captura o momento em que esta tropeça e cai". Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o exato momento do acidente.

O ocorrido se deu por volta das de 21h50 de domingo. Caroline estava no heliponto do edifício localizado na avenida Atlântica, no centro, principal via da cidade turística que fica às margens da praia Central. A jovem já estava morta quando a equipe de resgate chegou ao local.

Caroline era atleta de futebol e futsal amador, e integrava o A.S.8 Futsal Itapema Projeto Social na cidade de Itapema. O projeto publicou uma homenagem para a jovem nas redes sociais.

Amigos e familiares organizaram uma campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro para o sepultamento da jovem. Caroline foi sepultada na tarde da útlima segunda-feira (9), no Cemitério Municipal de Itapema.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)