Jovem que levou tapa na cara de PM denuncia: 'Começou a me xingar e dar chutes'

Em São Paulo, repercutiu na internet o caso de agressão a uma jovem por um policial militar (PM). Ela levou do militar um tapa no rosto e usou as redes sociais para contar sobre a agressão, na Estação da Luz, do Metrô, no centro da capital paulista.

De acordo a vítima, em publicação na rede social, ela sofreu xingamentos e, ainda, chutes. O caso está sob investigação, como um crime de homofobia, e o PM foi afastado.

Segundo a vítima, ela estava conversando com a esposa, pelo celular, e não tinha visto o PM antes de ser agredida.

“Ele me puxou pela camiseta, começou a me xingar e a me dar chutes”, afirmou. A esposa dela teria ouvido o barulho da ocorrência pela ligação.

A postagem foi feita para rebater uma versão, que circulava nas redes sociais, de que a jovem supostamente estaria bêbada e teria xingado o policial. “Olha, é cada uma, viu? Mas a Justiça será feita”, publicou

Em outro post, a vítima volta a negar que tenha cometido qualquer agressão contra o PM. “Sou uma trabalhadora e jamais agrediria alguém que poderia estar na sua função de proteger pessoas do bem”, disse. “Sabe o que é pior? A dor psicológica que vai ficar.”

A jovem também compartilhou o relato de um amigo, que diz ter presenciado a ocorrência. Segundo ele, o PM teria chutado a vítima “diversas vezes”, dado “outros tapas na cara dela” e a chamado de “vagabunda” e “sapatão”.