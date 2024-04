'Choca': Tarcísio repudia conduta de PM que agrediu mulher no metrô

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) repudiou, nesta segunda-feira (8), a conduta do policial militar que agrediu uma jovem na Estação da Luz do Metrô, no centro de São Paulo. Ele disse que é chocante ver a imagem da mulher levando o tapa no rosto.

“A imagem choca. A gente repudia esse tipo de agressão, pede desculpas à sociedade, nós não vamos tolerar esse tipo de comportamento", afirmou o governador.

Tarcísio de Freitas acrescentou: "Nós estaremos aqui sempre do lado da polícia, quando a polícia estiver combatendo o crime, tiver combatendo o bandido, nós vamos dar todo o respaldo. Agora agressão, desvio de conduta, falta de urbanidade no trato com as pessoas nós não vamos tolerar. Esse militar vai ser afastado das ruas, vai ser severamente punido e todo mundo que descambar para o lado da indisciplina, da conduta errada, daquela conduta que prejudica a instituição será severamente punido”.

Tapa na cara, xingamentos e chutes

A jovem que levou um tapa na cara de um policial militar relatou, em publicação nas redes sociais, que também foi vítima de xingamentos e de chutes.

A agressão do PM foi flagrada por outro passageiro e as imagens viralizaram neste fim de semana. Segundo a advogada Ana Marques, que representa a vítima, a jovem ainda estaria com as marcas das agressões e iria fazer exame de corpo de delito nesta segunda-feira.