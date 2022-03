Jovem levado por enchente é encontrado sem vida

O jovem chamado Diogo Viveiros, de 21 anos, foi encontrado sem vida após um dia desaparecido. Ele se afogou depois que foi levado pela enxurrada que atingiu São Paulo, no último sábado (12/03). O rapaz e o irmão, Douglas, estariam tentando salvar um grupo de crianças que estava preso devido à enchente.

Na manhã do domingo (12), um dia após ser levado pela água, o corpo de Diogo foi localizado. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Mateus, na zona leste de São Paulo, a tragédia aconteceu depois que Diogo e o irmão tentaram alcançar o local em que as crianças estavam. Os dois jovens pretendiam atravessar um córrego, que estava quase transbordando, mas caíram e foram arrastados pela força da água.

Douglas escapou, mas não conseguiu segurar o irmão. O corpo de Diogo foi localizado por equipes do Grupamento de Ações em Emergências e Desastres (GAED), no córrego Aricanduva.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)