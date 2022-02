Criança morre após ser arrastada por enxurrada em Itupiranga

Um menino de apenas dois anos foi vítima da forte chuva que caiu na tarde da última terça-feira (15) em Itupiranga, a 50 quilômetros de Marabá. O corpo de Luiz Davi foi encontrado por um morador do Bairro Novo pouco mais de 1 km distante da casa da família, de onde havia desaparecido horas antes. Os pais chegaram a suspeitar de sequestro e acionar a 24ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) para auxiliar nas buscas, mas receberam a informação de que o menino havia sido achado morto em um córrego. As informações são do portal Debate Carajás.

Luiz Davi brincava na frente da casa da família, na Rua São Geraldo, enquanto uma chuva torrencial caía sobre a cidade. Ao se darem por conta da ausência do menino passaram a buscá-lo pela redondeza. Porém, como a chuva havia alagado a rua e produzido uma forte enxurrada, também não descartaram a possibilidade de que ele poderia ter sido arrastado pela água.

Com o auxílio de parentes e vizinhos, os pais percorreram locais próximos. Mas a notícia indesejada veio horas depois, quando o corpo da criança foi localizado a cerca de 1 quilômetro distante da casa da família, próximo a um açaizal. A polícia isolou o local enquanto aguardava a chegada do Instituto Médico Legal (IML), mas, como a chuva voltou a cair e havia o risco do nível da água no córrego subir e arrastar o corpo da criança, os PMs foram autorizados a levar o corpo até uma funerária, para então ser removido pela equipe do IML.

A Polícia Civil de Itupiranga abriu um inquérito para apurar a morte do garoto e deve investigar uma possível negligência. Segundo os moradores da área, o córrego para onde o corpo do menino foi levado se transforma em uma verdadeira armadilha para as crianças em época de chuva, por conta dos constantes alagamentos.