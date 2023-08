Jovem de 19 anos é estuprada por motorista de aplicativo

Uma jovem de 19 anos relatou ter sido vítima de estupro por um motorista de aplicativo no Distrito Federal. O crime aconteceu na noite de domingo (13), quando ela solicitou uma corrida de Águas Claras com destino à Ceilândia. A jovem, que havia embarcado no veículo às 20h49, percebeu que o motorista mudou de rota após cerca de 20 minutos de viagem e ficou em silêncio ao ser questionado.

VEJA MAIS

O suspeito, um homem de 25 anos, parou o veículo em um terreno baldio, na região de Taguatinga, onde cometeu o abuso contra a jovem. Após o crime, a vítima foi abandonada a pé, mas conseguiu acionar a Polícia Militar. Os agentes conseguiram localizar o suspeito pouco tempo depois, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), e o prenderam em flagrante, conduzindo-o à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.

A empresa de transporte por aplicativo Uber desativou a conta do motorista e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Enquanto isso, o caso segue sendo apurado. A bolsa da vítima foi encontrada no veículo do agressor.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)