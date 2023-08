Jovem deixada na rua e estuprada após show: o que se sabe até agora

Uma jovem de 22 anos foi estuprada na madrugada do último domingo (30), no bairro Santo André, Região Noroeste de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher foi deixada na rua de casa por um motorista de aplicativo e, minutos depois, ela aparece sendo levada nos ombros por um homem suspeito de estupra-lá.

O que aconteceu?

A vítima estava em um show que ocorreu no último sábado (29), no Mineirão, com amigos e colegas de trabalho. Segundo relatos da jovem, ela ingeriu grande quantidade de bebidas alcoólicas e, na hora de ir embora, um amigo chamou um carro de aplicativo. Ele compartilhou o trajeto da viagem com o irmão da vítima, que estava em casa.

Segundo a Polícia Militar, câmeras de segurança registraram o momento em que o carro chegou ao endereço da mulher. Depois de um tempo, o motorista desceu, tocou o interfone, mas ninguém atendeu.

Ele ligou no celular e tocou novamente a campainha, sem ter retorno. Depois de um tempo, ele voltou e chamou no prédio, mas ainda não foi atendido. Por volta das 3h, um homem passou e o motorista pediu ajuda para retirar a jovem do carro. Ela foi deixada sentada na calçada do prédio e o motorista de aplicativo foi embora.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher foi deixada na rua de casa pelo motorista e, minutos depois, levada por um homem suspeito de estuprá-la.

O irmão da jovem contou aos policiais que dormiu antes de a irmã chegar e, por isso, não atendeu ao interfone.

Como a vítima foi encontrada?

A jovem foi acordada na manhã do domingo, por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), que foram chamados por moradores da região. A mulher estava coberta por um pano, mas com a calça e calcinha abaixadas até o joelho, em um campo de futebol no bairro Santo André. Na hora, a jovem relatou que não sentia dores e que não se lembrava de nada. Ela voltou para a casa e foi até o Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, Região Noroeste de BH. Após a realização de exames, uma médica constatou o abuso sexual.

Após realizar os procedimentos médicos, a jovem foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher, onde formalizou a denúncia.

Como o suspeito foi identificado?

O suspeito de cometer o crime foi localizado pela polícia e preso na noite de domingo (30), graças às imagens das câmeras de segurança. O homem, de 47 anos, prestou depoimento e foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

Nesta segunda-feira (31), o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado. Uma audiência de custódia está prevista para acontecer nesta terça-feira (1º).

O que dizem o motorista e a empresa?

A a empresa "99", responsável pelo aplicativo de transporte, disse em nota que "lamenta o ocorrido após a conclusão da corrida" e que "fez o bloqueio preventivo do motorista".

A plataforma também informou que "aguarda que a polícia esclareça fatos e responsabilidades, estando à disposição para colaborar com a investigação".

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro do motorista estava registrado em nome de pessoa jurídica. Por esse motivo, ele não foi localizado pelos policiais militares.

A investigação terminou?

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que, mesmo com a prisão do suspeito, "a investigação prossegue para completo esclarecimento dos fatos pela equipe da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual em BH".

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).