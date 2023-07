Turista mexicana denuncia estupro coletivo perto da Torre Eiffel em Paris; investigação é aberta

Uma turista mexicana de 27 anos formalizou uma denúncia de estupro coletivo ocorrido na semana passada, próximo à Torre Eiffel, em Paris, resultando na abertura de uma investigação, conforme informado por uma fonte judicial nesta segunda-feira (31).

A vítima relatou ter sido agredida sexualmente por cinco homens na madrugada de 26 para 27 de julho no Champ de Mars, um amplo jardim situado aos pés do icônico monumento da capital francesa.

A fonte judicial declarou que uma investigação judicial foi instaurada para apurar o crime de estupro coletivo contra autores desconhecidos, sendo as investigações conduzidas sob a supervisão de um juiz de instrução.

Inicialmente, a mulher não registrou a queixa, e após prestar depoimento na delegacia, as autoridades perderam o contato com ela. No entanto, a embaixada do México na França manteve "contato próximo" com a Polícia Judiciária e a vítima, assegurando assistência e proteção consular.

Recentemente, a vítima foi localizada e prestou depoimento na manhã desta segunda-feira, confirmando a denúncia.

Acusados foram detidos e soltos

Dois homens foram detidos logo após o incidente, mas posteriormente foram liberados sob custódia policial sem serem processados nessa fase inicial, de acordo com a mesma fonte.

Este caso gerou debates entre políticos de direita na capital, que mais uma vez defenderam o fechamento noturno do Champ de Mars, alegando que é um local de difícil segurança e com alta incidência de criminalidade.

O Champ de Mars será utilizado para as competições de vôlei de praia e futebol para cegos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos previstos para o verão de 2024.