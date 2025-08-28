Capa Jornal Amazônia
Jovem com a 'pior dor do mundo' relata piora no quadro após sedação profunda

Carolina já percorreu praticamente todas as linhas tradicionais de tratamento para a neuralgia do trigêmeo. A doença é considerada raríssima e só atinge cerca de 0,3% da população

Gabrielle Borges
fonte

Carolina Arruda, de 28 anos, convive com a neuralgia de trigêmeo desde os 20 anos. (Reprodução/Redes Sociais)

Carolina Arruda, de 28 anos, brasileira conhecida por possuir a "pior dor do mundo", enfrenta uma nova dificuldade com a piora no quadro logo após ter sido sedada como uma alternativa de driblar as dores intensas em função da doença rara que sofre - a neuralgia do trigêmeo. Saiba mais detalhes e relembre o caso a seguir:

Carolina convive com neuralgia do trigêmeo desde os 16 anos. Tudo começou quando ela sentiu uma dor de cabeça intensa enquanto estava deitada no sofá da casa dos avós. As dores nunca passaram e pioraram quando a mulher teve a primeira e única filha, precisando abrir mão da crição da criança, devido a incapacidade pelas dores. 

O diagnóstico de que ela sofria de Neuralgia do Trigêmeo aconteceu quando ela tinha 20 anos. A doença é considerada raríssima e só atinge cerca de 0,3% da população.

Em junho deste ano, Carolina informou em suas redes sociais que iria iniciar um tratamento de sedação profunda em agosto. O procedimento experimental tinha como objetivo “reiniciar” o cérebro e tentar restabelecer a resposta do corpo a alguns medicamentos que já não faziam mais efeitos. Entretanto, tudo o que poderia dar certo acabou piorando o quadro. No início do mês, ela realizou cirurgias e tratamento. Dias após receber alta hospitalar, Carolina relatou que as dores continuam intensas e até pioraram em um dos lados do rosto.

A jovem contou ainda que desenvolveu um trombo no pulmão após o período de internação, consequência da trombofilia, condição que a predispõe à formação de coágulos. Além de relatar a piora no quadro, ela disse que pretende aparecer com menos frequência nas redes sociais por alguns dias para priorizar a saúde mental prejudicada ao longo de anos de tratamentos sem sucesso.

Carolina já percorreu praticamente todas as linhas tradicionais de tratamento para a neuralgia do trigêmeo. Agora, o acompanhamento seguirá com ajustes de medicamentos, suporte psicológico, manutenção da bomba de infusão intratecal e pequenos procedimentos apenas quando estritamente necessários para evitar mais desgastes.

O que é o neuralgia do trigêmeo?

A neuralgia do trigêmeo, também conhecida como tic doloroso, é uma condição neurológica crônica caracterizada por dor intensa e aguda em um ou mais ramos do nervo trigêmeo, que é o nervo responsável pela sensibilidade da face e também por funções motoras, como a mastigação. É uma condição rara, que afeta cerca de 0,3%, geralmente, idosos e mulheres.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

