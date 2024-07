Brasileira que sofre com 'a pior dor do mundo' faz campanha para realizar eutanásia na Suíça

A veterinária Carolina Arruda foi diagnosticada há 11 anos com neuralgia do trigêmeo bilateral, condição conhecida por causar a 'pior dor do mundo'. Após quatro cirurgias e vários tratamentos, jovem de 24 anos revelou que pretende sair do Brasil para realizar o procedimento de eutanásia, também chamado de suicídio assistido.

"Depois de esgotar todas as opções médicas disponíveis e enfrentar uma dor insuportável diariamente, tomei a difícil decisão de buscar a eutanásia como uma forma de encerrar meu sofrimento de maneira digna", declarou Carolina.

Segundo a jovem, a família está ciente da decisão dela de realizar o procedimento, que consiste na morte induzida do paciente após o seu consentimento. O ato é proibido no Brasil, mas permitido em alguns países, como na Suíça. Carolina abriu uma vaquinha on-line para arrecadar dinheiro para a viagem e o procedimento. A mineira já recebeu mais de R$ 10 mil em doações.

"Pra quem pode julgar minha decisão de buscar a eutanásia eu peço que reflitam com compaixão. A minha jornada tem sido uma batalha constante contra uma dor insuportável. E a eutanásia na Suiça é minha escolha após anos de sofrimento e esgotamento de todas as opções de tratamento. Agradeço por respeitarem minha busca pela paz e pelo alívio”, disse em vídeo nas redes sociais. Assista.

O que é Neuralgia do Trigêmeo?

Segundo informações compartilhadas pelo Hospital Albert Einstein, a neuralgia do trigêmeo (NT) é um distúrbio que provoca uma dor forte na região do rosto, por onde passa o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade tátil, térmica e dolorosa da face. A dor costuma pegar um lado do rosto e durar alguns segundos.

A maioria das pessoas que sofrem com a doença apresentam vários episódios de dor em um dia e o quadro, geralmente, é incapacitante. Algumas atividades básicas da rotina podem levar aos ataques de dor, como o toque no rosto do paciente, mastigação, a fala, escovar os dentes, sorrir e o contato do rosto com ar frio.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com, Mirelly Pires)