Despejado, jogador milionário, ex-Remo, se nega a obedecer a justiça

A justiça determinou o despejo do jogador Rony, do Palmeiras, que se recusa a desocupar uma residência alugada, onde mora com a família, em um condomínio em Arujá, São Paulo.

O dono do imóvel não renovou o contrato com o atleta. Rony deveria ter saído do imóvel no último dia 15 de agosto, quando terminou o contrato de locação, mas o jogador não atendeu ao pedido do locador e permanece ocupando a casa.

O proprietário ajuizou a ação de despejo, na qual também cobra multas por atraso e por descumprimento contratual e multa, assim como o valor dos aluguéis enquanto não há a desocupação.

Rony possui tem salário mensal aproximado de R$ 1,2 milhão. Ele já jogou pela Seleção Brasileira. Em março deste ano, o atleta foi convocado pela primeira vez para a partida amistosa contra o Marrocos.

Rony jogou pelo Remo, em 2014, e no ano seguinte teve o passe comprado pelo Cruzeiro. Depois ele passou pelo Náutico, pelo time japonês Albirex Niigata e Athletico Paranaense. Ele defende a camisa do Palmeiras desde 2020.