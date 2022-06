IR 2022: veja se você pode receber 2º lote de restituição do Imposto de Renda

O segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2022 será pago no dia 30 de junho e a consulta já pode ser realizada nesta quinta-feira (23). O primeiro lote foi pago em maio e foi destinado aos brasileiros que se enquadram nas prioridades legais, como idosos e pessoas com deficiência.

No segundo lote serão pagos R$ 6,3 bilhões, sendo R$ 2.697.759.582,31 para contribuintes que têm prioridade legal — o crédito bancário será feito para 4.250.448 pessoas. Os contribuintes que não são prioritários e entregaram a declaração do Imposto de Renda até dia 19 de março também vão receber. Neste lote, o valor da restituição terá correção de 1% pela Selic, de acordo com a Receita Federal. As informações são do portal UOL.

Calendários de pagamentos IR 2022

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 29 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 30 de setembro

A Receita Federal não divulga com antecedência sobre quando a restituição será paga. O contribuinte deve, na véspera do pagamento de cada lote, verificar se a restituição foi incluída.

Como saber quanto vou receber do IR?

No site da Receita Federal consta informações sobre quem irá receber neste segundo lote. Basta acessar com o número do CPF e a data de nascimento. O pagamento é feito diretamente na conta bancária, informada na declaração de Imposto de Renda. Caso o crédito, por algum motivo, não for realizado na conta informada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Onde sacar a restituição do IR?

Neste caso, dá para reagendar o crédito dos valores pelo portal BB ou pelos telefones da central de relacionamento do banco, pelos números 4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para demais localidades ou 0800-729-0088, telefone especial exclusivo para pessoas com deficiência auditiva

Carolina Mota, estagiária da redação sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política