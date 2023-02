IPVA no Rio de Janeiro: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

O Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) é pago anualmente pelos proprietários de carros, motos, caminhões, ônibus, entre outros. O valor do tributo varia de acordo com o valor do veículo e seu pagamento é um requisito para o licenciamento do automóvel.

O IPVA é um tributo estadual e varia entre 1% e 6%. No Rio de Janeiro, o pagamento do IPVA pode ser realizado em cota única ou em até três parcelas. O calendário de pagamentos começou no dia 23 de janeiro e varia de acordo com o número final da placa dos veículos.

Qual o valor do IPVA no Rio de Janeiro?

Para saber o valor do IPVA de seu veículo no Rio de Janeiro, é preciso saber o valor da alíquota no estado, além do valor de mercado do automóvel. No estado, a alíquota é de 4%, ou seja, o pagamento do IPVA corresponde a 4% do valor de mercado do automóvel. A tabela com o valor de todos os veículos foi disponibilizada no site da Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro.

Qual o prazo para pagar o IPVA com desconto no RJ?

O pagamento com desconto do IPVA no RJ se encerrou no dia 10 de janeiro de 2023. O desconto foi de 3% sobre o valor total do tributo. O calendário de pagamentos regulares do imposto se iniciou no fim de janeiro e segue até o fim de abril para aqueles que optaram pelo parcelamento.

Veja o calendário do IPVA no RJ:

Final da placa 1ª cota ou cota única 2ª cota 3ª cota 0 23/01 23/02 27/03 1 24/01 24/02 28/03 2 25/01 27/02 29/03 3 26/01 01/03 04/04 4 27/01 02/03 04/04 5 30/01 03/03 11/04 6 31/01 06/03 12/04 7 01/02 08/03 13/04 8 02/02 09/03 14/04 9 03/02 13/03 18/04

