IPTU no Rio de Janeiro: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

Cobrado anualmente, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é pago por proprietários de imóveis e tem como objetivo cobrir as despesas com infraestrutura, serviços e segurança pública.

A taxa obrigatória é calculada com base no valor venal do imóvel, que leva em consideração o tamanho, localização, área de construção, entre outros fatores. O IPTU atrasado pode gerar juros e multas, além de levar a penhora do bem em casos mais graves.

Como consultar o IPTU do Rio de Janeiro (RJ)?

Consulta do IPTU do Rio de Janeiro (Reprodução/Carioca Digital)

A consulta do IPTU pode ser feita através do portal “Carioca Digital”, onde o cidadão terá acesso a todas as informações relativas ao tributo. Para realizar a consulta, basta que o cidadão forneça o número de inscrição do imóvel e ano de exercício.

O limite para o pagamento em cota única, com desconto de 7%, se encerrou no último dia 7 de fevereiro, data limite também para o pagamento da primeira parcela do tributo. Veja o calendário:

Cota única: 07/02;

1ª Cota: 07/02;

2ª Cota:07/03;

3ª Cota: 10/04;

4ª Cota: 08/05;

5ª Cota: 07/06;

6ª Cota: 07/07;

7ª Cota: 07/08;

8ª Cota: 08/09;

9ª Cota: 06/10;

10ª Cota: 08/11.

Como pagar o IPTU do Rio de Janeiro (RJ)?

O pagamento do IPTU de imóveis da capital carioca poderá ser realizado em qualquer uma das agências bancárias a seguir:

Banco Do Brasil S/A

Banco Santander S/A

Brasília S/A

Banco Original S/A

Bradesco S/A

Itaú S/A

Mercantil Do Brasil S/A

Sicredi S/A

Bancoob S/A

Como emitir a 2ª via do IPTU do Rio de Janeiro (RJ)?

Emissão da 2ª do IPTU do Rio de Janeiro (Reprodução)

A emissão da 2ª via do boleto de pagamento do IPTU do Rio de Janeiro deve ser feito pelo site da Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, que também faz parte do portal “Carioca Digital”. No local, basta fornecer os dados da inscrição do imóvel.

