IPTU em BH, Minas Gerais: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Belo Horizonte-MG, iniciou no dia 27 de janeiro, porém, os parcelamentos tem data de vencimento a partir do dia 15 de fevereiro. Variando de acordo com o valor renal do imóvel, o tributo deve ser pago pelo proprietário anualmente conforme a publicação das datas de vencimento; confira as informações sobre o IPTU 2023 em Belo Horizonte.

Como pagar o IPTU 2023 em BH?

Para realizar o pagamento, o proprietário deve ter o cadastro no Decort-BH, disponível também no site da prefeitura, ou clicando aqui.

O desconto de 6% do IPTU foi até o dia 27 de janeiro para os proprietários que optaram pagar à vista parte ou valor total do imposto. O valor mínimo para quitação deve equivaler a duas parcelas mensais, dessa forma, o restante pode ser pago em parcelas.

Já no parcelamento, o pagamento deve ser feito em até 11 meses, com o vencimento da primeira parcela no dia 15 de fevereiro, seguindo a mesma data nos meses seguintes.

Como emitir a 2° via do IPTU 2023

Através do site oficial da Prefeitura de Belo Horizonte, o proprietário pode emitir a 2° via do IPTU 2023; veja o passo a passo

Ao acessar a aba ‘IPTU’, basta inserir o índice cadastral do imóvel e consultar. O guia do IPTU também permite o acesso à segunda via, neste caso, é só acrescentar os dados de CPF do proprietário do imóvel, seguido do CEP.

Para acessar as informações sobre o pagamento do imposto, entre neste link.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)