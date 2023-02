IPTU em Rondônia: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) é o tributo que deve ser pago obrigatoriamente por todos os proprietários de imóveis, os valores são calculados a partir do valor venal do imóvel, sendo fundamental para a renovação de certidões de imóveis e realização de outros procedimentos relacionados à propriedade; Veja como consultar, emitir 2° via e realizar o pagamento do IPTU em Porto Velho-RO.

Calendário do IPTU- Porto Velho 2023

A Prefeitura de Porto Velho disponibilizou 20% de desconto para os que realizam o pagamento à vista do tributo até 31 de janeiro. Já em fevereiro, o desconto estabelecido é de 10% para os que pagarem do dia primeiro ao dia 28 do mês.

O prazo para pagamento sem o adicional de multas ou juros é até 31 de março.

Como pagar o IPTU?

As formas de pagamento do imposto podem ser parceladas ou à vista, com desconto de 20%. Por outro lado, o parcelamento permite um prazo maior para quitar o débito.

A quitação do tributo pode ser realizada de forma online ou presencial, sendo aceitos nas agências bancárias:

Banco do Brasil

Bradesco

Banco Itaú

Banco Santander

Caixa Econômica Federal

Lotéricas (No limite fixado pela CEF)

Citibank.

Para realizar o pagamento de forma online, basta acessar o site do Portal Municipal da Secretaria da Fazenda, ou clicar aqui.

Atendimento Presencial

Presencialmente, o atendimento relacionado ao IPTU Porto Velho 2023, ocorre de segunda à sexta, das 08h às 14h nos seguintes pontos:

Biblioteca Viveiro das Letras- Zona Sul.

Tudo Aqui- Porto Velho Shopping.

Praça CEU- Zona Leste.

Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Velho- Av. Sete de Setembro, nº 744.

Como consultar o IPTU de Porto Velho?

Por meio do site oficial da Prefeitura de Porto Velho, é possível acessar a autenticidade do pagamento, consulta de débitos e emitir a segunda via do IPTU.

Para acessar, clique neste link.

Para emitir a 2º via, acesse aqui.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)