IPTU em São Paulo: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

Moradores da cidade de São Paulo já podem consultar os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano para pagar o imposto, que pode ser quitado à vista ou com parcelamento de até dez parcelas. As informações sobre consulta, pagamento e emissão de 2ª via do IPTU estão disponíveis no site oficial da prefeitura de São Paulo.

Como consultar e pagar o IPTU 2023 em São Paulo?

- A consulta pode ser feita por meio do site da prefeitura de São Paulo;

- No site, coloque os números do cadastro do imóvel;

- Digite o código mostrado na tela;

- Em seguida, clique em "Consultar";

- Ao carregar a página, o site mostrará o boleto referente ao seu pagamento;

Onde pagar o IPTU 2023?

O pagamento do boleto na data de vencimento ou em atraso pode ser realizado em agências bancárias, presencialmente ou pelo Internet Banking, ou nas casas lotéricas.

Como saber se tenho parcelas do IPTU em atraso?

- Entre no site oficial da prefeitura;

- Clique na aba "Consulta a Débitos";

- Digite o número do Cadastro do Imóvel (SQL) e repita o código que aparece no site;

- Por fim, clique em "Consultar débitos de IPTU"

Como emitir 2ª via de IPTU?

No site da prefeitura de São Paulo há disponível a opção de solicitar novamente o seu boleto em casos de não recebimento, extravio ou perda da Notificação de Lançamento do IPTU ou da prestação mensal do imposto (boleto para pagamento). Veja como:

- Busque o site da prefeitura de São Paulo;

- Selecione a opção "Emissão de 2ª Via";

- Escolha a opção que melhor se encaixar no seu caso:

​(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)