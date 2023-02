IPTU em Manaus, Amazonas: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

Os contribuintes de Manaus que desejam consultar, pagar ou emitir a 2ª via do boleto referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) poderão emitir suas guias de pagamento referentes ao lançamento 2023 no site da prefeitura da capital amazonense. O documento está disponível desde o dia 13 de janeiro no portal.

Como consultar e emitir o IPTU 2023 em Manaus?

- Entre no site da prefeitura de Manaus;

- Em seguida, aparecerão quatro abas. Passe o mouse em cima da primeira opção, onde estará escrito "Semef";

- Em "Semef", selecione a opção "cidadão";

- Clique em "Pagamento de IPTU (2ª via).

- Selecione a opção "Como proceder (passo a passo)?";

- Clique em "aqui" e siga as orientações do sistema para emitir o seu boleto de 1ª ou 2ª via.

Qual a documentação necessária para ter acesso ao boleto do IPTU?

O site pede apenas o número da Matrícula do IPTU, que pode ser encontrado no carnê do imposto.

Onde e como pagar o IPTU 2023?

O pagamento do boleto na data de vencimento ou em atraso pode ser realizado em agências bancárias, presencialmente ou pelo Internet Banking, ou nas casas lotéricas.

​(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)