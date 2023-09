Instagram derruba conta fake em nome de Chico Moedas; perfil havia 'se retratado' sobre traição

O Instagram tomou a decisão de remover, nesta sexta-feira (22), um perfil verificado atribuído erroneamente a Chico Moedas. O usuário foi usado para compartilhar uma declaração falsa em nome do influenciador sobre o término de seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza.

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, informou que "a questão já foi devidamente resolvida”. O perfil falso, que contava com pouco mais de 5 mil seguidores, exibia o selo de seleção da Meta. Este selo pode ser recebido por considerações relevantes para a rede social ou por meio da assinatura do plano Meta Verified.

De acordo com informações do Instagram, a conta falsa havia sido criada em 2013 e recebeu o selo de verificação neste mês de setembro. Durante esse período, o perfil alterou seu nome de usuário 12 vezes, o que, segundo a rede social, pode indicar um comportamento enganoso.

O que é o Meta Verified?

O Meta Verified é um serviço de assinatura que oferece selo de verificação para contas do Instagram e do Facebook. Ele foi lançado no Brasil em junho e tem um custo de R$ 55 por mês em cada uma das plataformas e é validado com um documento oficial com foto, correspondente ao nome do perfil e à foto da conta no Facebook ou no Instagram que receberia o selo.