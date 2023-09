Número de seguidores de Luísa Sonza dispara após anúncio de separação na TV

A cantora Luísa Sonza, de 25 anos, ganhou mais de 294 mil seguidores no Instagram, somente na quarta-feira (20), de acordo com dados da ferramenta Social Blade. A artista jogou uma bomba durante sua participação ao vivo no Mais Você (Globo). Ela afirmou que foi traída e anunciou o fim do relacionamento com Chico Moedas.

De acordo com o levantamento, a quantidade corresponde a cerca de 67% do total de novos seguidores ao longo dos últimos 30 dias. O segundo dia em que Luíza mais ganhou fãs foi no dia 14 de setembro, quando o colunista de Splash Lucas Pasin revelou que o namoro estava enfrentando uma crise. Foram mais de 89 mil seguidores naquele dia.

Segundo o colunista do UOL, Lucas Pasin, a exposição da traição feita por Sonza na tela da Globo foi previamente acertada com a produção do programa global.