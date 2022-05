Inscrições para o Enem terminam neste sábado (21); confira como se inscrever

Amanhã (sábado, 21), é o último dia de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que terá provas nos dias 3 e 20 de novembro, em todo o Brasil. O prazo para se inscrever começou no dia 10 de maio.

Para participar do Exame, é necessário se inscrever no site da Página do Participante INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), informar CPF e data de nascimento, além de preencher as perguntas pessoais, como nome do pai (é possível não declarar), cor/raça, estado civil e nacionalidade.

Em seguida, o candidato precisa imprimir o boleto no valor de R$ 85, que pode ser pago até o dia 27 deste mês. O período para solicitar a isenção da taxa do Enem 2022 terminou no dia 15 de abril.