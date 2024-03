Influenciadora suspeita de aplicar golpes tem casa saqueada por população; vídeo

Uma influenciadora digital de 17 anos, chamada de “Donna Beauty”, teve a casa saqueada por pessoas que a acusavam de aplicar golpes na noite desta quarta-feira (20), rua Barão de Itamaraca, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, no Amazonas. Um vídeo feito por uma das pessoas presentes registrou a população levando itens da residência nas mãos e em trouxas. Na ocasião, até um cachorro "salsicha" está sendo carregado por um homem, mas logo depois foi devolvido.

Segundo as vítimas, a adolescente estaria aplicando golpes com a venda de produtos eletrônicos, eletrodomésticos e cosméticos. Até o momento ela não foi localizada.

De acordo com o sargento Januário Nunes, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais militares foram informados que a influenciadora digital teria criado um grupo em um aplicativo de mensagens com mais de mil integrantes e oferecido vários itens para venda.

”Eram valores abaixo dos praticados no mercado. Produtos que custavam R$ 2 mil sendo ofertados por R$ 400. Algumas pessoas afirmam terem sido enganadas e resolveram invadir a casa”, informou o sargento .

VEJA MAIS

Segundo as vítimas da adolescente, elas adquiriam os produtos anunciados com valores bem abaixo do preço de mercado, mas nunca chegaram a recebê-los. Um dos produtos que mais chamou a polêmica foram Iphones de última geração no valor, que custa, em média, 7 mil reais, vendidos por R$ 100.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), informou que vai investigar o caso, considerado análogo ao crime de estelionato. O órgão informou, ainda, que a invasão à casa da adolescente será investigada pelo 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), unidade policial da área.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLIberal.com Rayanne Bulhões)