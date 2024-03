Influenciadora é alvo de ameaças por vizinha após receber entrega de pijama curto; Entenda

A influenciadora de conteúdo adulto, Lary Cubas, compartilhou nas redes sociais um incidente envolvendo uma vizinha que a ameaçou após ela descer do apartamento para receber uma entrega usando um pijama curto. A influenciadora também expôs o bilhete que encontrou ao retornar do trabalho.

Segundo Lary, ao descer de seu apartamento a vizinha estava na presença do marido. "Desci como estava em casa, de pijama e chinelo. Quando saí no elevador, a tal vizinha estava chegando com o marido. Ele não tirou os olhos de mim", detalhou a influenciadora no Instagram.

Para Lary, a situação vai além do simples ciúme da mulher em relação ao marido. Ela argumentou que muitas mulheres não suportam ver outras com corpos atraentes e tendem a expor, criticar e julgar. Lary denominou esse comportamento como "gostosofobia" e enfatizou que não aceitará tal atitude. Ela ressaltou que sua roupa não era escandalosa, apenas curta, como qualquer short de verão, e afirmou que não se calará diante da situação.

O bilhete ameaçador deixado para Lary dizia:

"Se for descer por aí, coloque uma roupa decente. Ninguém é obrigado a ficar olhando para a sua bunda. Respeita quem mora aqui, respeite quem é casado. Na próxima você será expulsa daqui, só te prometo isso."

A atitude da vizinha gerou indignação entre os seguidores de Lary nas redes sociais, que expressaram solidariedade e apoio à influenciadora.