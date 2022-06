Influenciadora debocha de vaga exclusiva para autista em estacionamento: 'Achei que fosse de viado'

A influenciadora e maquiadora Larissa Rosa usou suas redes sociais, na última terça-feira (14), para zombar de vagas exclusivas para autistas, presentes em um estacionamento de um shopping de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, na aba de melhores amigos, Larissa questionou a existência das vagas exclusivas.

"Gente, olha isso aqui, tem vaga exclusiva para autista. Cara, o mundo tá muito difícil, eu quero saber quando vai ter vaga para gordo estressado", diz ela. A mãe da maquiadora, Vânia Rosa, também estava no veículo durante a gravação e tentou repreender os comentários da filha. "Você não vai fazer isso. Qual é o problema do autista?", perguntou. "Eu não tenho nenhum problema com autista, a vaga é tão colorida que achei que era vaga pra viado", continuou. O registro foi postado nos melhores amigos que, segundo ela, tem apenas 18 pessoas. Assista:

Crime de 2 a 5 anos de prisão

O delegado Joaquin Adorono, do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), declarou que os vídeos serão analisados e que, inicialmente, podem ser enquadrados no crime de discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. A pena é de 2 a 5 anos de prisão.

Para o presidente do Núcleo de Apoio e Inclusão do Austia (NAIA), Marcelo Oliveira, a atitude representa falta de conhecimento e empatia, pois a influencer ofendeu pessoas obesas, autistas e LGBT. "A gente enxerga que a sociedade está um pouco alheia às dificuldades das pessoas com deficiência e das causas de minoria", ressaltou Marcelo Oliveira.

Pedido de desculpas

Com a repercussão, Larissa Rosa publicou um pedido de desculpas nas redes sociais e afirmou que refletiu sobre a situação e que suas palavras não deveriam ter sido ditas. Leia o pronunciamento:

