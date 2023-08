Incêndio no Piauí: chamas se aproximam da maior área de preservação da caatinga do Brasil

Há seis dias, um incêndio de grandes proporções atinge o interior do Piauí. As chamas já se alastraram por seis cidades e destruíram quase 10 mil hectares de terras, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Na manhã desta quinta-feira (23), o incêndio se encontra a apenas 7 km do Parque Nacional da Serra das Confusões, a maior área de preservação de caatinga no Brasil.

Ainda não se tem a estimava de quando, ou se, as chamas atingirão o parque. O avanço do fogo depende das condições climáticas, velocidade dos ventos e das temperaturas. Atualmente, uma equipe de 60 pessoas, incluindo moradores, bombeiros, brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e voluntários, está mobilizada para tentar combater as chamas.

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semarh), o incêndio pode ter começado devido a uma briga entre produtores rurais da região. A Polícia Civil segue investigando a situação.

Fogo cercou uma escola

Um dos incidentes mais alarmantes ocorreu no Assentamento Santa Clara, onde a escola Lúcia Maria Oliveira foi cercada pelas chamas na tarde de quarta-feira (23). Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, o fogo ficou a poucos metros da escola.

Um caminhão-pipa ajudou os professores a conter as chamas e tirar os alunos do prédio. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado.

Sobre o Parque Nacional da Serra das Confusões

O Parque Nacional da Serra das Confusões é uma reserva de preservação da biodiversidade da caatinga e a proximidade das chamas apresentam um grande risco. Criado em 1998 e administrado pelo ICMBio, o parque é o maior do Piauí e do Nordeste brasileiro. Ele abrange uma área de mais de 823 mil hectares e apenas 3% foram explorados.

Além de sua riqueza natural, a Serra das Confusões possui um valor arqueológico, com vestígios dos primeiros habitantes das Américas que ocuparam a região há cerca de oito mil anos atrás.

Canal de atendimento

A Semarh disponibilizou um canal de atendimento para denúncias de incêndios florestais e ações criminosas relacionadas ao fogo. O canal tem como objetivo controlar grandes focos de incêndios, que são comuns nesta época do ano. Além disso, segundo a Secretaria, as ações criminosas representam até 90% dos casos.

O número para realizar a denúncia é: (86) 9 9421-6693.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)