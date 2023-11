Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de chocolates da Cacau Show

Uma fábrica de chocolates da empresa Cacau Show foi atingida por um incêndio de grandes propões, que começou na madrugada desta terça-feira (7). O caso ocorreu em Linhares, no Espírito Santo, e mobilizou pelo menos 18 militares do Corpo de Bombeiros, que tentam combater as chamas com o auxílio de três caminhões. Equipes de outros municípios foram acionadas para dar apoio, e guarnições de São Mateus e Aracruz, municípios próximos, estão em deslocamento. Também há o apoio de carros pipa da prefeitura.

VEJA MAIS

O caso ocorreu na fábrica da empresa em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (7). Até o momento, não há registro de feridos.

Também não há previsão para terminar os trabalhos de combate ao fogo. Segundo os bombeiros, o incêndio atinge a parte de produção, onde há muito açúcar e gordura usados na produção do chocolate, o que dificulta o combate às chamas.

“Lamentamos muito esse triste incidente. O município se solidariza com o Ale Costa, presidente da Cacau Show, seus colaboradores e todos aqueles que foram impactados. A Cacau Show é uma empresa que muito contribui com o desenvolvimento do município e que agora, vive este momento difícil. A todos os funcionários e à direção da empresa, nossa solidariedade”, declarou o prefeito de Linhares Bruno Marianelli.