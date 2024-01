Imagem do padroeiro de Cuiabá avaliada em R$ 40 mil cai durante procissão; vídeo

A réplica da imagem do padroeiro de Cuiabá (MT), Senhor Bom Jesus, avaliada em R$ 40 mil, caiu na última segunda-feira (1º), dentro da Catedral Basílica da cidade, no momento em que fiéis a carregavam para sair em procissão. O padre Deusdédit de Almeida, responsável pela administração da Catedral, informou que muitos fiéis manifestaram interesse em colaborar com a restauração do monumento, comprado há cerca de 15 anos.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da queda. Na gravação, quatro pessoas carregam a imagem, mas uma delas tropeça e desequilibra o suporte com o monumento, que acaba caindo.

A imagem já foi enviada para restauração. "Há muitos fiéis querendo colaborar. O nosso povo cuiabano é muito generoso. Muitas pessoas têm entrado em contato", declarou o padre Deusdédit de Almeida ao portal G1 MT. "Nós temos ótimos restauradores aqui na cidade que poderão nos ajudar. O importante é que ninguém se machucou", acrescentou o sacerdote.

O acidente não envolveu a estátua original, do Senhor Bom Jesus, que chegou na capital em 1729. Ela fica guardada, envolta em uma redoma de vidro, e não é utilizada em missas ou procissões justamente para evitar estragos. A réplica foi produzida por um artesão de Minas Gerais e era usada desde 2016.