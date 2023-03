Igrejas são orientadas pela CNBB a substituir marcas de vinho após escândalo de trabalho escravo

Igrejas de todo o Brasil foram orientadas a substituir o vinho canônico das cerimônias religiosas por marcas que não estejam envolvidas em trabalho análogo à escravidão. "É recomendável que se busquem, para a celebração da missa, vinhos de proveniência sobre as quais não existam dúvidas a respeito dos critérios éticos na sua produção", diz nota assinada pelo secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Joel Portella Amado.

A orientação foi divulgada pela entidade após a descoberta de casos de trabalho análogo à escravidã registrados em Caxias do Sul (RS). A Salton, uma das principais produtoras do vinho canônico no Brasil, foi flagrada utilizando-se de trabalhadores nessas condições.

VEJA MAIS

De acordo com a CNBB, vinho que ferem o respeito pela dignidade humana não pode ser aprovado para uso na liturgia. “Todas as denúncias devem ser investigadas nos termos da lei”, diz a nota.