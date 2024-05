Idoso é preso suspeito de prostituir adolescentes

Um idoso de 64 anos foi preso nessa segunda-feira (20/05) por suspeita de exploração sexual de adolescentes. Até o momento, seis vítimas, que na época do crime tinham entre 15 e 17 anos, foram identificadas.

O caso aconteceu em Pitangui, em Minas Gerais, e segundo a Polícia Civil (PCMG), as investigações apontam que entre abril de 2023 e fevereiro de 2024, o suspeito atraiu as adolescentes para a prostituição e as oferecia para homens em troca de uma ‘taxa de intermediação’. Ele também teria oferecido dinheiro para as jovens em troca de favores sexuais.

"Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, os quais foram submetidos à perícia técnica. O laudo do aparelho celular do suspeito revelou uma rede de contatos do investigado com, ao menos, 18 clientes e 13 mulheres, entre adolescentes e maiores de 18 anos, ambas aliciadas", informou o delegado responsável pelo inquérito policial, Douglas Taveira.

O idoso foi preso preventivamente pela PCMG e o inquérito segue em andamento para identificação de todas as vítimas.