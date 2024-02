Idoso é filmado furtando vaso sanitário em estação do BRT; veja o vídeo

Um homem de 71 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (1º) após furtar um vaso sanitário do banheiro da estação do BRT, na Penha, Zona Norte do Rio. Câmeras de segurança do local gravaram o momento do furto. As imagens mostram o idoso, que não teve o nome divulgado, entrando no local na companhia de outro homem. A dupla entra no banheiro e sai carregando a privada.

Após ser acionado, o Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio, o setor de inteligência do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, identificou o idoso pelas imagens e recebeu voz de prisão em casa, em Olaria. Em seguida, o homem foi encaminhado para a 22ª DP (Penha), conforme informações divulgadas pela Prefeitura, que não deu detalhes sobre o outro suspeito que aparece nas imagens.

Segundo o BRT, o vaso sanitário já foi recuperado.