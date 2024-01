Idosa que salvou cão em casa alagada ganha mais de de R$ 100 mil em vaquinha: 'Quase infartou'

Uma idosa de 70 anos recebeu mais de R$ 100 mil em uma vaquinha promovida pela página “Razões Para Acreditar” após salvar seu cão durante a enchente que invadiu sua casa no último temporal no Rio de Janeiro. Dona Norma de Morais, perdeu todos os móveis e viu a casa que lutou para construir ser alagada. Além do cachorro, apenas televisão e fogão resistiram aos estragos.

A campanha foi divulgada na manhã desta quarta-feira (17) no Instagram. Ao receber a notícia, a família ficou muito emocionada. "Minha mãe quase infartou. Ela está triste por ter perdido tudo, mas, feliz que agora vai poder comprar as coisas", disse a filha da idosa, Simone de Morais.

“Ela tirou um cochilo, ao levantar para ir ao banheiro e a água já estava na canela dela. Foi questão de minutos, só conseguimos pegar os documentos. É de partir o coração, tudo que temos se perder assim, em segundos. O cachorrinho dela veio nadando no meio da enchente. Ela pegou, colocou panos para ele na estante e ele ficou lá. ”, relembrou a filha de dona Norma.

Com o valor arrecadado na campanha, a idosa pretende construir um sobrado no local, para ela e as filhas.