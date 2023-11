Idosa morre após ser atingida por parte da fachada de shopping

Durante um passeio na tarde do último domingo (26), Maria do Socorro Silva, 64 anos, morreu após ser atingida por uma lâmina de vidro que se soltou da fachada do Partage Shopping, em Campina Grande (PB). A sobrinha da vítima, Heloísa da Silva, contou que ela “estava feliz, disse que iria voltar outra vez, tinha gostado do passeio”.

Maria do Socorro havia ido até o shopping para passear, na companhia de uma prima, da filha e a sobrinha-neta. No momento em que o incidente aconteceu, elas estavam aguardando um carro por aplicativo para ir embora do local. A "lâmina de vidro 15c" caiu em cima da idosa, que faleceu na mesma hora. Uma das mulheres que estavam com Maria também foi atingida por estilhaços de vidro e se machucou sem gravidade.

"A ideia era dar um passeio, pensei em ir ao shopping pra ver a decoração do Natal por ser o primeiro Natal do meu filho que está com 5 meses. A ideia era tirar fotos e ter lembrança do primeiro Natal dele em família”, explicou Heloísa da Silva, sobrinha-neta da vítima. Segundo Heloísa da Silva, a família chegou ao shopping por volta das 15h do domingo. A familiar contou que elas estavam animadas com a decoração natalina do local e que chegaram a fazer fotos com os enfeites de natal. O grupo ainda teria comprado alguns itens e lanchado antes de decidir ir embora do prédio.

“Ela ainda tirou fotos minhas com meu filho e me enviou, mas não chegamos a tirar fotos todas juntas. Ela me enviou [as fotos] pelo WhatsApp ainda por lá, quando estávamos lá ela ainda me enviou, coisa de uma hora antes do ocorrido. Ela só fotografou, ajudou na hora de tirar as fotos”, lembrou.

Heloísa contou, ainda, que elas não realizavam o passeio há um certo tempo e que a tia, Maria do Socorro, era uma pessoa com muita alegria em viver. “Ela era uma pessoa muito alegre, tinha muita vontade de viver, muito preocupada com todos, ajudava todos da família no que fosse preciso. Era uma pessoa extremamente acolhedora, cuidadosa, alegre”, declarou a sobrinha-neta.

De acordo com a família, o corpo de Maria do Socorro será velado no final da tarde desta segunda-feira (27), em Campina Grande, em local ainda não informado, e depois o corpo será levado para Alagoa Nova, no Brejo da PB, onde será concluído o velório e sepultado no cemitério local.

Perícia investiga o acidente

O Partage Shopping não abriu nesta segunda-feira (27) e o Instituto de Polícia Científica (IPC) da Polícia Civil da Paraíba esteve no local para iniciar a perícia do local. Os agentes fizeram fotos, análise técnica e pericial de toda a estrutura da fachada do shopping e da cola que sustenta as lâminas de vidro na estrutura metálica. Todos os detalhes serão acolhidos num laudo, realizado pelo Núcleo de Criminalística (Nucrim) da Polícia Civil, que deve ter o resultado divulgado em até 10 dias.

A perita criminal Luciana Tavares informou que a fachada vai permanecer isolada e que o material que caiu sobre Maria do Socorro foi recolhido para uma análise pericial, com o objetivo de identificar qual tipo de vidro, a densidade e o peso da lâmina de vidro. A perícia investigará ainda como a estrutura atingiu a idosa.

Ainda nesta segunda-feira (27), houve uma reunião da Defesa Civil, responsáveis pelo shopping e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), onde a Defesa Civil interditou as duas entradas do shopping, localizadas nas avenidas Brasília e Otacílio Nepomuceno, até que estejam 100% seguras.

“A nossa ideia é que toda essa parte de vidraçaria do shopping seja revista por um profissional qualificado e quanto antes tenhamos uma nota de responsabilidade técnica desta parte, para que a gente não tenha dúvidas. Estamos no aguardo dessas notas técnicas ou a possível retirada dessas vidraçarias”, afirmou Eliúde Bruno, do Corpo de Bombeiros.

Na terça-feira (28), deve ser colocada uma estrutura de aço na parte da entrada do shopping voltada para a avenida Brasília e essa estrutura deve conter a proteção das lâminas de vidro para as pessoas entrarem e saírem pela estrutura da frente. Se não for feito isso até a terça (28), a entrada do shopping ficará sendo exclusivamente pelo estacionamento. A parte de trás do shopping, localizada na avenida Otacílio Nepomuceno, ficará interditada até que sejam tomadas as medidas cabíveis.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)