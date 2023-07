Estouro de cano de água quente deixa quatro mortos e dez feridos

Um grave acidente em um shopping center, em Moscou, na Rússia, deixou quatro mortos e dez feridos neste sábado (22). A tubulação de água quente estourou e caiu sobre funcionários e clientes. As vítimas seguem internadas em hospitais da região, com queimaduras graves.

O acidente aconteceu no shopping Vremena Goda, que fica na região Oeste da capital russa. O hipermercado, situado no subsolo do estabelecimento, foi o local das vítimas fatais. Todas são mulheres. Além disso, uma pessoa que estava no mercado sofreu um ataque cardíaco e foi levada para o hospital, juntamente com os dez feridos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde.

VEJA MAIS

Os serviços de resgate coordenaram a operação. Os representantes da prefeitura de Moscou estão investigando as causas do acidente. De acordo com informações iniciais, os canos de água quente faziam parte do sistema de aquecimento do shopping e funcionavam desde 2007. O shopping Vremena Goda é conhecido por abrigar lojas de marcas renomadas no mercado de luxo, como Cartier, Stella McCartney e Salvatore Ferragamo. Entretanto, algumas dessas marcas retiraram-se do mercado russo no ano passado em decorrência do início da invasão à Ucrânia.

Uma funcionária do shopping relatou à agência estatal ela e outras pessoas estavam na escada rolante quando perceberam o vapor quente seguindo em direção a eles. Durante aproximadamente vinte minutos, ficou parado no primeiro andar, enquanto a escada rolante dos andares superiores deixou de funcionar e os corrimãos estavam quentes.