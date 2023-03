Parte do teto de shopping desaba sobre praça de alimentação e pessoas se desesperam; vídeo

Uma parte do teto de um shopping de Osasco, em São Paulo, caiu nesta quarta-feira (8). Informações do Corpo de Bombeiros apontam que no local ficava uma parte do estacionamento, que caiu sobre a praça de alimentação. Ainda não existem informações sobre feridos.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Na gravação, é possível ver um pó branco que sai do teto e um segurança que leva um lixo para baixo de onde o teto está cedendo. De repente, o local desmorona e as pessoas que estavam no local se assustam. Veja o momento que o teto desaba:

O local já foi cenário de uma grande tragédia em 1996, quando 42 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas por conta de uma explosão causada pelo vazamento de um duto de gás. O caso ocorreu na véspera do dia dos namorados. Dois executivos e três engenheiros foram condenados em 1999 pela explosão, mas foram absolvidos em 2005.

Acidente em São Luís deixa duas pessoas mortas

O caso de Osasco ocorreu apenas um dia após um incêndio que atingiu um shopping de São Luís, no Maranhão, na tarde de ontem (7), e deixou duas pessoas mortas e pelo menos dez pessoas feridas. O teto no cinema do estabelecimento pegou fogo e desmoronou sobre quem estava no local. Duas jovens, de 16 e 21 anos, morreram no local.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)