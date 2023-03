Duas jovens morrem em incêndio em salas de cinema de São Luís

O incêndio que atingiu salas de cinema do shopping Rio Anil, em São Luís, no Maranhão, nesta terça-feira (7) provocou a morte de duas pessoas. As vítimas foram identificadas como Evellyn Gusmão Gomes Silva, de 16 anos, e Yasmin Gomes Campos, de 21 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos foram regatados dos escombros. O primeiro, de Evellyn, foi encontrado por volta das 22h30, em uma das salas. Em outra sala estava o corpo de Yasmin, achado por volta das 1h30.

Além dessas duas vítimas, pelo menos 13 pessoas ficaram feridas no incêncio e deram entrada em hospitais da capital maranhense.

VEJA MAIS

Em nota, o Rio Anil Shopping lamentou o ocorrido e afirmou ter mobilizado todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, suas famílias e demais clientes. De acordo com o shopping, a brigada agiu imediatamente no socorro às vítimas e combate aos focos de incêndio, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

As causas do incêndio estão sendo apuradas.