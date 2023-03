Incêndio em shopping de São Luís, no Maranhão, deixa diversas pessoas feridas; vídeo

Um incêndio em um shopping de São Luís, no Maranhão, deixou diversas pessoas feridas nesta terça-feira (7), de acordo com relatos de testemunhas e vídeos compartilhados nas redes sociais. O fogo atingiu o shopping Rio Anil, mas já foi controlado e o local já foi completamente evacuado.

O incêndio teria ocorrido em uma das salas de cinema do estabelecimento, no primeiro andar. O Corpo de Bombeiros do Maranhão ainda não determinou o que causou as chamas. A quantidade de pessoas feridas ainda não foi divulgada. Veja cenas do incêndio compartilhadas nas redes sociais:

Os bombeiros realizaram um trabalho de varredura no shopping, em busca de pessoas que possam ter ficado presas no local durante o incêndio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi deslocado até o local e atendeu as vítimas.

Um áudio de uma suposta testemunha do acidente também está sendo compartilhado nas redes sociais:

“Começou na sala de cinema, ela começou a respingar fogo. Começou a pegar fogo pelo teto. O teto quebrou, caiu por cima de algumas pessoas. O fogo também caiu e respingou em cima de algumas pessoas. Tem muitas pessoas queimadas e feridas.

A fumaça e o fogo começaram a se espalhar rapidamente pelo cinema [...] já tá no shopping inteiro. Bastante fumaça [...] muitas pessoas caíram na escada, correndo, por conta da evacuação, porque foi uma coisa muito rápida. O fogo começou a se espalhar muito rápido, a fumaça também tomou conta do shopping muito rápido”, relata a possível testemunha.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)