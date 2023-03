Incendio consome prédio de 42 andares em Hong Kong

Um incêndio atingiu um edifício de 42 andares que estava sendo construído em Hong Kong, na noite desta quinta-feira (2). Bombeiros na região foram chamados para a ocorrência. O prédio está localizado em Tsim Sha Tsui, um distrito comercial e turístico bastante movimentado. Apesar da dimensão do sinistro, até o momento nenhuma vítima foi registrada.

VEJA MAIS

As chamas iniciais começaram logo após as 23h (horário local), nos andares superiores, e podiam ser vistas à distância. Uma hora depois, o fogo se espalhou para todo o prédio e as cinzas se espalharam pelas áreas próximas. Veja:

O Grupo Empire, construtor responsável pelo projeto, divulgou em seu site que o prédio estava sendo construído para abrigar um hotel e o histórico Clube de Marinheiros.