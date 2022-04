Ídolo do Corinthians, Freddy Rincón morre aos 55 anos

O ex-jogador da seleção colombiana e ídolo do Corinthians, Freddy Rincón, morreu na madrugada desta quinta-feira, 14, em decorrência de ferimentos sofridos em um acidente de trânsito na última segunda-feira, 11. O ex-meio-campista de 55 anos estava internado desde a manhã do dia do acidente e apresentava um quadro de saúde grave, com traumatismo craniano.

Mais cedo, o jornalista Carlos Andrés, da RCN Rádio, de Bogotá, na Colômbia, já havia divulgado que o ex-jogador teria tido morte cerebral.

O carro que levava o ex-atleta colidiu com um ônibus, na cidade de Cali. De acordo com a imprensa colombiana, o veículo em que Rincón estava ultrapassou o sinal antes da colisão. A batida provocou traumatismo craniano no jogador.

Freddy Rincón foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians (1998 e 1999) e também foi campeão do primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA, em 2000.

Leia também: