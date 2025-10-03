Capa Jornal Amazônia
Homem suspeito de intoxicação por metanol passa o dia bebendo vodca no DF

Homem deu entrada em UPA na madrugada e foi transferido para o Hospital Regional de Santa Maria

Hannah Franco
fonte

Paciente do DF sob suspeita de metanol ingeriu vodca durante um dia inteiro. (Agência Brasil)

Um homem é o segundo paciente sob suspeita de intoxicação por metanol no Distrito Federal e passou toda a última quinta-feira (2/10) ingerindo vodca e outras bebidas destiladas antes de passar mal na madrugada desta sexta-feira (3/10). Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia, sendo intubado imediatamente devido à gravidade do quadro.

Durante a tarde, o paciente foi transferido para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Apesar do estado crítico, a confirmação de intoxicação por metanol ainda não foi divulgada, e o caso segue sob investigação, segundo informações do portal Metrópoles.

O Ministério da Saúde registrou, até o momento, 113 notificações de intoxicação por metanol em cinco estados e no Distrito Federal. Dentre eles, 11 casos foram confirmados e 102 estão em investigação, incluindo:

  • São Paulo: 101 casos (11 confirmados e 90 em investigação)
  • Pernambuco: 6 casos em investigação
  • Bahia: 2 casos em investigação
  • Distrito Federal: 2 casos em investigação
  • Paraná e Mato Grosso do Sul: 1 caso em investigação em cada estado

Entre as notificações, 12 resultaram em óbitos, sendo 1 confirmado em São Paulo e 11 em investigação (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS).

As autoridades de saúde reforçam que o consumo de álcool de procedência desconhecida representa alto risco. Sintomas como náusea intensa, tontura, dificuldade para enxergar ou falta de ar devem levar à busca imediata por atendimento médico, especialmente após ingestão de bebidas suspeitas.

