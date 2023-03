Homem rouba ônibus do transporte público para visitar a mãe em outro município

Um homem de 43 anos foi preso no sábado (4) sob a suspeita de ter furtado um ônibus do transporte público em Belo Horizonte (MG). O incidente ocorreu na Estação São José, localizada no bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste. Quando foi pego pela polícia, em outro município, o suspeito disse que pegou o ônibus para poder visitar a mãe.

VEJA MAIS

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do coletivo da linha 5550 parou o veículo na estação para usar o banheiro e deixou o ônibus ligado. Ao voltar, o motorista encontrou o ônibus em movimento, com dois passageiros a bordo.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu rastrear o ônibus até a BR-040, no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, município na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, ao ser abordado pelos militares, obedeceu à ordem de parada. Questionado, ele alegou ter pegado o ônibus para visitar a mãe.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem não possuía carteira de motorista e aparentava sinais de embriaguez, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O ônibus foi recolhido pela empresa responsável.