Homem rouba e ateia fogo em caixão em frente a cemitério

Um homem invadiu uma funerária na madrugada deste domingo (24) e roubou um caixão do estabelecimento, localizado em Teixeira, no Sertão da Paraíba. Em seguida, ele leva o objeto para frente de um cemitério e ateia fogo. As informações são do T5.

Os proprietários da funerária tomaram conhecimento da invasão e acionaram a Polícia Militar. Após rondas na cidade, os policiais conseguiram prender o suspeito. O prejuízo estimado foi em torno de R$ 2 mil.

No entanto, o homem foi liberado após ser conduzido à delegacia. A 4ª Companhia de Polícia Militar da cidade informou que ele possui distúrbios psicológicos e já esteve envolvido em outras ocorrências.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)