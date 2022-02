Caixão é abandonado em terreno baldio e assusta moradores

Agentes das polícias Civil e Militar foram acionados na sexta-feira (4), após moradores encontrarem um caixão abandonado em um terreno baldio, em meio à vegetação. Informações preliminares davam conta de que havia um corpo dentro da urna funerária. O caso aconteceu no Povoado Cadoz, zona rural de Coqueiro Seco (AL) e foi destaque no site Alagoas 24 horas.

VEJA MAIS

Após a equipe da PC, coordenada pelo chefe de operações Josivaldo Rodrigues, ir ao local, foi constatado que não havia corpo dentro do caixão. Houve apenas um descarte irregular da urna.

Ainda de acordo com Rodrigues, será realizada uma investigação pela equipe da delegada Fabiana Leão. O objetivo é identificar a procedência do caixão e quem o deixou no local.