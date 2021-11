VÍDEO: Caixão quebra e corpo cai na cova durante enterro

O corpo de um homem de 50 anos caiu diretamente na cova após as alças do caixão em que ele estava quebrarem. O caso aconteceu no cemitério de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio, nesta segunda-feira (22). As informações são do portal G1 nacional.

Segundo a família, a causa da morte foi infarto fulminante. Familiares e amigos do homem, identificado como Osmar Leal, ficaram indignados e registraram o momento em que as pessoas tentavam retirar o corpo de dentro da cova.

Em um trecho do vídeo é possível ouvir uma pessoa gritando “é meu pai, calma não!”. Em outro, uma mulher afirma que se a culpa é da funerária, ele vai ter que pagar indenização.

As imagens foram publicadas nas redes sociais e um dos internautas afirmou já ter passado pela mesma situação no mesmo cemitério. O prefeito da cidade. Fábio do Pastel, também se manifestou sobre o ocorrido e disse que vai investigar o que aconteceu.